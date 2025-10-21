夏帆(34)と竹内涼真(32)がW主演中のTBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(火曜午後10時)が面白くなってきた。◆令和版凸凹夫婦コメディ夏帆が演じる自分を見失った女・山岸鮎美と、竹内が扮する令和の封建主義男・海老原勝男が中心となるラブコメディ。ダメな2人に思わずツッコミを入れたくなるから、視聴者参加型ドラマさながら。鮎美と勝男は大学の同級生で当時から付き合っていた。卒業後は鮎美が商社の受付担当者になり、勝男