食楽web ニューヨーク・タイムズ紙が選ぶ「今行くべき52の場所」のひとつとして注目を集める富山市。その中心街・総曲輪通り商店街には、新旧の専門店が並び、歩くだけでもワクワクするエリアです。 最近は、ドーナツやコーヒーなど個性豊かな専門店があり、スイーツ好きの著者にとっても注目しているのですが、中でも今気に入っているのが、無添加のビーントゥーバー