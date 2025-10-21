ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤが堅調。同社は２１日午前１１時３０分、関連会社の飛鳥メディカル（京都市下京区）の医療用機械器具事業を分割して設立する新会社の株式を取得し、子会社化すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。ウルフハンドが治験を進める光免疫療法では、飛鳥メディカルのレーザーメスがキーデバイスとなっている。飛鳥メディカルの債務超過の解消に向けて今回、債務超過のない新飛鳥メ