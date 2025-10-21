アメリカのトランプ大統領は20日、近く「日本に行く」と表明しました。21日、新たな総理大臣に選出される自民党の高市総裁との首脳会談が早速実現する見通しです。トランプ大統領「マレーシアや日本に行く。他にもいくつかの国を訪問するツアーのようなものだ」トランプ大統領は20日、今月下旬の韓国訪問に先立ち、ASEAN＝東南アジア諸国連合の首脳会議が開かれるマレーシアと日本を訪問すると表明しました。トランプ氏の日本訪問