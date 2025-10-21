ニューヨーク外国為替市場のドル円相場 一時150円80銭台に上伸

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 20日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、150円75銭前後で終了した
  • ユーロは1ユーロ175円49銭前後と同2銭程度のユーロ高・円安だった
  • ドル円相場は日本時間夕方に150円20銭台まで軟化する場面があった
