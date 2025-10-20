１０日、湖北省宜昌市秭帰（しき）県長春村で、村民が収穫した米を運ぶドローン。（宜昌＝新華社配信／雷勇）【新華社北京10月20日】中国天津市で17〜19日に開かれた第22回中国国際農産物交易会には、各地の特産品が並び、中国の農村産業の活気ある発展ぶりが示された。中国では2024年、一定規模（主要業務の年間売上高2千万元、1元＝約21円）以上の農産物加工企業が10万社を超え、売上高は約18兆元に達した。各地の農村