20歳のころから認知症の母を介護してきたフリーアナウンサーの岩佐まりが、42歳で、第2子を妊娠したことを明かした。【映像】母の介護をする岩佐まり岩佐の母親は58歳の時に「アルツハイマー型軽度認知症」と診断されたそうで、その後、要介護5、重度のアルツハイマーに進行したという。母の介護をする中、2020年5月に結婚を発表し、翌年3月には第1子となる男の子を出産。現在は介護と育児のダブルケアラーとして奮闘している