ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われるブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場する。9試合ぶりとなるポストシーズン3号本塁打＆好投でのワールドシリーズ進出に期待がかかる。大谷はレッズとのワイルドカードシリーズでは9打数3安打の打率.333、