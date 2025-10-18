ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われるブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場する。9試合ぶりとなるポストシーズン3号本塁打＆好投でのワールドシリーズ進出に期待がかかる。

大谷はレッズとのワイルドカードシリーズでは9打数3安打の打率.333、2本塁打と好発進したが、フィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056、本塁打なしに終わった。“復調”に期待がかかるリーグ優勝決定シリーズは、第1戦から第3戦は「1番・DH」で出場。ポストシーズンの打率は.158となっているが、2年連続でのワールドシリーズ進出に向けて奮闘する。

今季レギュラーシーズンでのブルワーズ戦は6試合に出場して、打率.273、3本塁打、7打点の成績を残しているが、プレーオフでは打撃で結果を出せていない。9試合に出場して打率.158、2本塁打、6打点。1盗塁となっている。

16日（同17日）の練習では屋外フリー打撃で32スイング中14本のアーチをかけた。ドジャースタジアムの右翼屋根裏に飛び込む推定150メートルの特大弾を放つ場面もあった。前日16日（同17日）の第3戦では初回先頭で右翼線三塁打を放ち、先制点に貢献。4打数1安打1得点でチームを3連勝に導いた。この日は先発投手としてもマウンドに上がり、リーグ優勝決定シリーズ4連勝を目指す。（Full-Count編集部）