お笑いタレント有吉弘行（51）が17日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。妻・夏目三久さんにも「あげたくない」ものを明かした。視聴者から「食事の最後はどれで終わらせたい?汁ものorご飯orおかず」という質問が届き、おかずは熱々のうちに食べ切るのか、冷めてもいいから食事の後半まで残すのかという話題になった。有吉は「熱いものは熱いうちに食べるっていう感覚は凄いあるんだ