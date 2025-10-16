女性に「頭をたたき割るぞ」剣道連盟役員の発言認める、11万円支払いへTOSテレビ大分

女性に「頭をたたき割るぞ」剣道連盟役員の発言認める、11万円支払いへ

  • 大分県剣道連盟の会員の女性が、男性役員を巡り損害賠償を求めた裁判
  • 役員から「頭をたたき割るぞ」「土下座しろ」と脅されたなどと訴えていた
  • 16日の判決で大分地裁は訴えの一部を認め、役員に11万円の支払いを命じた
