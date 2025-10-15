Ä¹Ç¯·ëº§À¸³è¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ö°ì¿Í¤ËÌá¤Ã¤Æ»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Í³¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿É×ÉØ¤Î¤¦¤Á¡¢º§°ù´ü´Ö¤¬20Ç¯°Ê¾å¤Î¡È½ÏÇ¯Î¥º§¡É¤Ï3Ëü9810·ï¡¢Î¥º§Î¨¤Ï23.5¡ó¤ËµÚ¤Ó¡¢Åý·×¤Î¤¢¤ë1947Ç¯°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ø¥ë¥Ý ½ÏÇ¯Î¥º§¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢40¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê½ÏÇ¯Î¥º§¤Î»öÎã¤È¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£