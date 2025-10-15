夏の暑さが和らぎ、過ごしやすくなるはずの秋だが「体がだるい」「疲れが抜けない」といった不調に悩まされることも少なくない。このような症状は「秋バテ」と呼ばれ、季節の変わり目に多くみられる体調不良のひとつだ。 【調査結果】頭痛、肩こり、食欲不振…意外としんどい秋バテ インターネットリサーチ事業を展開するNEXER社はこのほど、業務用エアコン専門の「エアコンフロンティア」と共同で、全国の男女1