¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤â¤¬Ì²¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¡È°Å°Ç¡É¤òÆÍ¤­¿Ê¤à¿çÌ²³Ø¼Ô¡¦ÌøÂôÀµ»Ë¤ÏÀ¸Êª¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ëÆæ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿çÌ²¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÆÍ¤­¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖWIRED Innovation Award 2025¡×¼õ¾Þ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£