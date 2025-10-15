¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î»ÙÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¸µ¼Ò°÷¤¬¼è°úÀè´ë¶È¤Î¾ðÊó2Ëü6790·ï¤ò³°Éô´ë¶È2¼Ò¤ËÉÔÀµ¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¦¤Á1¼Ò¤Ï¾ðÊó¤ò±Ä¶È³èÆ°¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£