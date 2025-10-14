心理的な苦痛を訴えるAIユーザーの増加をきっかけに、「AI精神症（AIサイコーシス）」という非公式の診断名が生まれた。専門家たちはこの呼称を不正確かつ不要なものだと指摘するが、当面は使われ続けるだろうと認めている。