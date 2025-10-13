アメリカのトランプ大統領が13日、中東に向けて出発しました。トランプ大統領は今回の中東訪問で、自らの成果とリーダーシップを大々的にアピールするとともに、各国との協議を通じて戦闘終結を確かなものにしたい考えです。トランプ大統領は大統領専用機の機内で、イスラエルとハマスによる「戦争は終わった」と強調しました。その上で、「停戦は維持されるだろう。文書にはなっていないが口頭での多くの保証が得られている」と述