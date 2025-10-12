佐々木朗希は地区S第4戦で3回完全の救援投球衝撃の余韻が続いている。ドジャース・佐々木朗希投手の“魔球”がファンの間で話題となっている。9日（日本時間10日）のフィリーズとの地区シリーズ第4戦で披露した球種にSNSでは「つけ入る隙がない」などと称賛の声が上がっている。佐々木は1-1の8回から登板。シュワーバーから始まる強力な上位打線を3者凡退。9回も続投し、リアルミュートには100.2マイル（約161.2キロ）のフォー