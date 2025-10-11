ニューストップ > ライフスタイルニュース > 家族のため...娘の一言で気づき 専業主婦 家事 ママ友 習い事 しつけ 共働き 家族 保育園 主婦 水泳 時短 ftn-fashion trend news- 家族のため...娘の一言で気づき 2025年10月11日 13時1分 リンクをコピーする 筆者の知人A子は、4歳と1歳の子を持つ共働きのママです。家計や子供の将来を思い、フルタイム勤務を選んだ彼女。しかし、ある朝の長女の一言で「本当に大切なこと」に気づかされたそうです。 家族のために選んだ働き方 下の子が1歳を迎えたころ、私は保育園に子供を預けて時短勤務で職場に復帰しました。 ある日のお迎え。知り合った保護者が話してくれたのです。 「うち、ピアノと水泳、英語の習い事をさせてるの」 「そう 記事を読む おすすめ記事 山本美月 若い頃の不安を払しょくできた米留学「誰も私のことを知らないところに行きたいと…」 2025年10月8日 19時0分 パパとママの笑顔が心の肥料に 我が子がのびのびと育つコツ【母と娘のイヤイヤ記 Vol.18】 2025年10月5日 12時0分 美容師の夫の店で娘が親友に無料でトリートメント。すると学校を巻き込んだ大問題に発展！【みなさんの体験記】 2025年10月8日 21時1分 山本美月、数年前の活動休止中に「私のことを知らないところに…」と１か月間アメリカへ留学していた 2025年10月8日 17時58分 中3娘の彼氏の親に「あなたの子と付き合わせたくない」→怒り心頭の両親が直談判したワケ【ママリ】 2025年10月7日 9時0分