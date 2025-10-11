筆者の知人A子は、4歳と1歳の子を持つ共働きのママです。家計や子供の将来を思い、フルタイム勤務を選んだ彼女。しかし、ある朝の長女の一言で「本当に大切なこと」に気づかされたそうです。 家族のために選んだ働き方 下の子が1歳を迎えたころ、私は保育園に子供を預けて時短勤務で職場に復帰しました。 ある日のお迎え。知り合った保護者が話してくれたのです。 「うち、ピアノと水泳、英語の習い事をさせてるの」 「そう