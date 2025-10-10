物語コーポレーションは10月14日、「和牛焼肉NIKUGEN赤坂店」(東京都港区)をリニューアルオープンする。ブルックリンをイメージした高級感のある内装に5つの個室も新たに加わり、さらに記念日や接待など大切な時間を過ごすのにぴったりな雰囲気となる。○「記念日に訪れたい」おしゃれな焼肉店にリブランディング前身の「熟成焼肉 肉源」は2015年3月に開業。熟成焼肉とワインが自慢の繁華街型焼肉店。こだわりのコースメニューに趣