auの通信品質が世界基準でも高く評価されました。詳細は以下から。KDDIのプレスリリースによると、通信品質の比較分析などを行うOpensignal社の「5Gグローバル・モバイル・ネットワーク・エクスペリエンス・アワード2025」において、auが高評価を受けたそうです。これは全6部門で構成されるうち、「5G信頼性」「5Gゲーム・エクスペリエンス」「5G音声アプリ・エクスペリエンス」の3部門でauが1位になったもの。2部門以上で1位に輝