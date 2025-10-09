金融庁＝9日午後、東京・霞が関株式公開買い付け（TOB）に伴うインサイダー取引について、金融庁が買収を受ける企業への規制を拡大することを検討していることが9日、分かった。これまでは買収される企業側では役員が規制対象だったが、契約する証券会社や法律事務所の関係者も加える。TOBが増加傾向にある中、制度を改善して健全な取引を促す。現行の規制では、買収する側の役員や契約する証券会社、法律事務所などを対象に、