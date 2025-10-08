女優の吉岡里帆が８日、都内で行われたジュエリーブランド「ＴＡＳＡＫＩ」のイベントに登場した。同ブランドのジュエリーとフレグランスを身にまとい登場した吉岡。最新のフレグランス「ＨＩＧＨＪＥＷＥＬＬＲＵＹ」については「名前の通り華やかで官能的な魅力もある。神秘的な香りもあって深みがあるなっていう印象を受けました」と魅力を語った。普段からフレグランスが大好きだと明かし、「時間帯によって使い分けて