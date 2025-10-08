回転ずしチェーン「スシロー」と、クリエイターの可哀想に！さんの人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」とのコラボキャンペーンが10月8日、スタートしました。今回のコラボは前後半で実施。前半では、コラボ限定ピック（全10種）が付属する「まぐたくおはぎ（イカのせ）」（220円〜、以下、税込み）、コラボ限定ステッカー（全10種）が付く「かぼちゃのブリュレアチーズケーキ」（330円〜）などが登場します。