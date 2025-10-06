大分県杵築市の「るるパーク」では、コキアの紅葉が少しずつ進み、この時期ならではの緑と赤のグラデーションを楽しむことができます。 【写真を見る】「るるパーク」のコキア畑緑から赤へ移り変わる秋の絶景が見頃大分・杵築市 およそ4000本のコキア畑が広がる「るるパーク」では、朝晩が涼しくなってきた9月下旬からコキアが色づき始め、今はグラデーションコキアとして見頃を迎えています