今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、「高市トレード」で急速に進行した円安の一段の進行はあるかが焦点となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４９円６０～１５０円７０銭。 ４日の自民党総裁選で高市早苗氏が勝利し、１５日にも召集される臨時国会を経て首相に就任することが見込まれている。高市政権下では積極財政が予想され、日銀の利上げ観測も後退するなか、円は大幅安となり約２か月ぶり