ナエくまさんは、飲食店でアルバイトをしています。常連客・問句さんはクレーマーで、たびたび問題を起こします。しかも、このお店に限ったことではありません。別の飲食店の店長から、とんでもない話を聞かされ…。理不尽なクレーマーと遭遇した体験談、ナエくま(@naekuma358)さんが描く、『この2人、接点ゼロです』をダイジェスト版でごらんください。 ©naekuma358 ©naekuma35