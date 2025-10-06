【地獄絵図】常連クレーマー、バイトにブチギレた「仰天の理由」【ママリ】

ナエくまさんは、飲食店でアルバイトをしています。常連客・問句さんはクレーマーで、たびたび問題を起こします。しかも、このお店に限ったことではありません。別の飲食店の店長から、とんでもない話を聞かされ…。理不尽なクレーマーと遭遇した体験談、ナエくま(@naekuma358)さんが描く、『この2人、接点ゼロです』をダイジェスト版でごらんください。

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

喫煙席に居座るクレーマー

たばこを吸わないのに「喫煙席」に居座る、問句さん。そして、たばこを吸っている人をにらみつけます。



そして、アルバイトの店員にもかみつきます。「店長を呼んできて！」と言われ、店長が対応することに…。

常連客の言い分が理解できない

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

アルバイトの態度に対し、不満があったようです。店長を呼んで持論を展開します。問句さんはとても感情的になっているようですね。

クレーマーへの対応、どうする？

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

問句さんは、謝罪をする店長に対し、「この程度で済んでよかった」と言います。店長も問句さんの言動に、内心おだやかではないようですね。



このあと、問句さんの行動はエスカレート。喫煙席でタバコを吸う人に対して、あからさまにせき払いをしたり、煙を払う仕草をしたり。他のお客さまからクレームが入ったのをきっかけに、問句さんは、このお店から「出禁」を言い渡されます。



店員の目線で、理不尽なクレーマーと遭遇した体験談を描く、本作。クレームを出し続けた結果、問句さんは、自分の居場所をうしなってしまう様子が描かれています。



ナエくまさんの指摘するように、お客さまは「神様」ではありません。お互いに心地のいい空間を過ごすためにも、周囲に対する思いやりや配慮は必要だと考えさせられる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）