¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£¶Æü¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬Âè£²£¹ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬½Ð±é¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¹â»Ô»á¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤Ø¤Î¸«²ò¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢¤ª¤ï¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¼Õºá¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢¡Ê¾®Àô¡Ë¿Ê¼¡