『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズより、一時企画が報じられていた“マーゴット・ロビー版”に、現在でもロビーが関わっていることがわかった。シリーズのプロデューサーであるジェリー・ブラッカイマーが明らかにした。 いまや、『パイレーツ・オブ・カリビアン』はハリウッドで最も複雑な状況に置かれたフランチャイズだ。シリーズの顔であっ