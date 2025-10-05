フリードマン編成本部長が語るカーショーへの中継ぎ待機指令【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャースのクレイトン・カーショー投手は4日（日本時間5日）に開幕するフィリーズとの地区シリーズでブルペン待機する。通算223勝を誇るレジェンド左腕でありながら配置転換。アンドリュー・フリードマン編成本部長は第1戦前に記者会見に臨み、舞台裏を語った。常勝・ドジャースを作ってきたフリ