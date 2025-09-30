NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramより、雨清水傳役の堤真一とその妻・タエ役の北川景子のショットが公開された。 参考：『ばけばけ』“朝ドラらしからぬ”映像が心地いい“岡部たかし・ひろき親子”の共演も 9月30日に放送された第2話で、2人は主人公・トキ（福地美晴）の親戚として登場。タエはトキに、武士の娘としての礼儀作法や茶道などの教養を教えている。トキは武士として生きていきたい父・司之介（