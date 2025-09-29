YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の動画『近くにいない？』疲れ切っている人の周りに多い問題児がこれ！消耗の理由と対処法を解説で、カウンセラー・作家のRyotaさんが登場。人間関係に悩む視聴者へ向け、「疲れの原因となる周囲の“問題児”」について、その特徴と具体的な対処法をわかりやすく語った。 冒頭でRyotaさんは、「なんか毎日疲れるな、もやもやするなって悩んでないですか？」と問いかけ、人間関係