時間管理というと、短い時間の中でより多くのアウトプットを出すことといわれるのが一般的ですが、問題はそのアウトプットの内容です。大量のアウトプットを生み出しても、誰も買わないものをどれだけつくったところで、それは生産性が上がったということはできません。たとえ、自分では一所懸命につくり、成果に満足したとしても、誰の評価も受けず、価値として認められなければ、残念ながら生産性が高いということはできないので