塩多雅矢氏が推奨…目線の切り替え速度を鍛える「前後のサッケード」打撃向上のカギを握るのが「目の力」だ。速球に対応し、変化球を見極める――。視覚から得る“情報”が遅れると、体も瞬時に反応できない。約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんは「野球では目線を素早く切り替えるということは頻繁に行われています」と、目の力を鍛える重要性を強調している。相手投手のボールに対応