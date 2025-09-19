大阪・関西万博の公式キャラクターである「ミャクミャク」。発表当初は批判的な意見もあったが、一転して高まった「かわいい」という声に生みの親は何を思うのか。その制作の裏側を、絵本作家でデザイナーの山下浩平が語った。