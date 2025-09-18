厚揚げは、「食費を抑えたいけど、ボリュームは諦めたくない」というときにぴったりの食材。今回は、料理研究家のまるみキッチンさん考案「厚揚げのみそダレかけ」のレシピをご紹介します！1人あたりたった20円でできるのに満足感たっぷりで、家族の胃袋をつかめること間違いなし！ぜひ今晩のおかずにお試しを！厚揚げのここが最強！豆腐を揚げているから、外側は香ばしく、中身はあっさりしていて食べやすい。ヘルシーながら