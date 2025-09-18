厚揚げは、「食費を抑えたいけど、ボリュームは諦めたくない」というときにぴったりの食材。今回は、料理研究家のまるみキッチンさん考案「厚揚げのみそダレかけ」のレシピをご紹介します！ 1人あたりたった20円でできるのに満足感たっぷりで、家族の胃袋をつかめること間違いなし！ ぜひ今晩のおかずにお試しを！

厚揚げのここが最強！

豆腐を揚げているから、外側は香ばしく、中身はあっさりしていて食べやすい。ヘルシーながら圧倒的なボリューム感とコクがあり、幅広いメニューに活用できる。加熱をしても豆腐のように煮くずれする心配がなく、水きりなどの下ごしらえなしで使えるのも魅力。

【写真】手でちぎって味をしみやすく

使用した厚揚げはこちら

食べごたえがあり、味がしみやすい木綿タイプ。ボリュームのある主菜なら1人分で1枚、どんぶりやパンなどには1／2枚が目安。

カリッ！じゅわっ。2つの食感が楽しめる食べごたえばっちりの一皿

ちぎった厚揚げに濃厚なみそダレが相性バツグン！ 包丁いらずの手軽さも◎ 1人分20円。

●厚揚げのみそダレかけ

【材料（4人分）】

厚揚げ 2枚（300g）

片栗粉 大さじ2

サラダ油 適量

A［みそ、砂糖各大さじ1 トンカツソース大さじ3 ショウガ（すりおろす）、いりゴマ（白）各小さじ1］

キャベツ（千切り） 適量



【つくり方】

（1） 厚揚げはひと口大に手でちぎってフライパンに入れ、片栗粉を全体にまぶす。

（2） （1）にサラダ油を回しかけ、中火でカリッとするまで焼く。

（3） Aの材料を混ぜ合わせる。

（4） 器にキャベツを敷いて（2）をのせ、（3）をかける。

［1人分212kcal］

【ポイント】

みそダレがしみやすいよう、手でちぎって表面を凸凹にする。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 材料費の価格は税抜きで、編集部調べです。酒、みそなどの基本調味料や、片栗粉などの粉類、油脂類、添え物は価格に含みません。