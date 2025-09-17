自民党総裁選をめぐり、小泉農水相が石破首相に対して立候補する意向を伝えました。また、高市前経済安保相は立候補会見を19日に開く方向で調整していることが分かりました。政治部官邸キャップの平本典昭記者に3つのギモンを聞きます。（1）なぜ？高市氏「沈黙」続ける（2）「減税」路線vs「給付」修正（3）小泉氏が注目集会…何人来る？■なぜ？高市氏「沈黙」続ける――まず1つ目、なぜ高市氏は「沈黙」を続けているのでし