食べ疲れないのにちょっぴりおしゃれで自己肯定感の上がる“新しい家庭料理”のレシピを発信している、料理家の長谷川あかりさん。今回は長谷川さんのレシピで、いつものポテトサラダを、ちょっぴりリッチなごちそうに格上げしてみませんか？具として使うのは、大葉としらすです。ライブ感あふれる「しらすと大葉のポテトサラダ」今回ご紹介する「しらすと大葉のポテトサラダ」は、長谷川さんの著書『長谷川あかりDAILY RECIPE V