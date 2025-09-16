次世代のアニメ制作レーベル「Animatica」が本格始動！第一弾は『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』であることが発表された。☆アニメーションイメージをチェック！（写真5点）＞＞＞TVアニメをはじめとする各種アニメ作品の企画・制作を手がけるフロンティアワークスと、モーションコミック制作事業を展開する動楽による、新たなアニメ制作レーベル「Animatica（アニマティカ）」が本格始動する。日本のアニメ制作は高度に進化し