自己主張が苦手で、本音を押し殺してしまう女性は少なくないようです。では、甘え下手な女性が男性からのもう一押しを待っているのはどんなときなのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性220名に聞いたアンケートを参考に「『本当は甘えたいな…』と思いつつ、女性が彼氏に遠慮していること」をご紹介します。【１】会いたくても我慢して相手の連絡を待ってしまう「自分の都合で振り回したくないので」（20代女性）な