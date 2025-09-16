震災後の福島でデリケートゾーンに特化した商品の開発・販売を行う元国家公務員の小林味愛さん。「鉄の女」と呼ばれ、仕事人間だった彼女がフェムテックに注目した理由とは。（全2回中の1回） 【写真】福島の名産・あんぽ柿の製造過程で廃棄される柿の皮で作られたデリケートゾーンのケア商品（4枚目/全14枚） 「女だから」と思われないように ── 福島で起業し、現在はデリケートゾーン