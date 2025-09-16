ジャッジは通算14度目の受賞、歴代4位タイメジャーリーグ機構（MLB）は15日（日本時間16日）、ア・ナ両リーグの週間最優秀選手を発表した。ナ・リーグはドジャースのムーキ・ベッツ内野手、ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手がそれぞれ受賞した。ベッツは6試合出場して26打数12安打の打率.462、2本塁打、10打点、OPS1.325をマークした。通算6度目で移籍後は3度目の受賞。レッドソックス時代も3度選出されてお