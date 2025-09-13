現在50代の女性の生い立ちは目を覆いたくなるものだった。覚せい剤を常用する父親によって小４の頃から性加害を受けていたが、母親はそれを見て見ぬふりをした。父親から逃げて母子で暮らしたが、母親は異性にだらしなかった。きょうだいとともに何とか生き延びて大人になった女性は最初に結婚した相手が浮気をして離婚し、48歳の時に再婚。ようやく幸せな時間を送るが、同居する87歳の義母が変調をきたす――。（前編／全2回）写