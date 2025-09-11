「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月4日（木）〜9月10日（水））注目した数字をご紹介します。1730万人YouTubeで配信されたNFL戦、平均視聴者数Google傘下のYouTubeが配信したカンザスシティ・チーフス対ロサンゼルス・チャージャーズ戦は、世界で平均1730万人が視聴した。金曜開催の試合としては異例の規模で、ストリーミング配信の存在感を改めて示した。2億人TikTokの欧州ユーザー数TikTokは欧州でのユー