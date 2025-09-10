あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、人気オープンワールドRPG「原神（げんしん）」（HoYoverse）との期間限定コラボキャンペーンを9月10日、スタート。スシローと原神のコラボは2024年2月に続き、2回目。今回のテーマは「観月の宴（うたげ）」で、コラボ限定ピックやカードなどが付くコラボ寿司やラーメン、スイーツなどが前後半で登場します。コラボ限定ピックが付属するコラボ寿司