女子プロレス団体「スターダム」所属のレスラー、「絶対不屈彼女」のキャッチコピーで知られる安納（あのう）サオリさんが、2025年9月3日にインスタグラムを更新。近影を公開した。「髪色変えた。青からグレーへ」安納さんはインスタグラムで、「髪色変えた。青からグレーへ」と投稿。イメチェンした髪と、ブラックコーデを披露し、「夏楽しんでますか〜」とつづった。コメント欄には「この髪の色がええわぁ。あのたんに似合う！」