『潮来笠』や『いつでも夢を』などのヒット曲で知られる歌手の橋幸夫さんが9月4日に亡くなっていたことがわかった。82歳だった。夢グループが5日、「弊社所属歌手 橋幸夫（本名 橋幸男）が令和7年9月4日 午後11時48分 享年82歳にて逝去致しました」と発表した。【写真】大好きだった地元の「お祭り」で見せていた笑顔、直近の姿ほか、1971年に奥さんと並ぶ会見での様子など橋さんは1943年5月3日、呉服屋の9人兄弟の末っ子として