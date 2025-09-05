9月6日、悠仁さまは19歳の誕生日を迎えられます。それに合わせて悠仁さまの成年式が行われます。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「40年ぶり悠仁さま『成年式』とは？」をテーマに、日本テレビ社会部・宮内庁担当の高橋英礼奈記者が解説します。■悠仁さまの成年式19歳の誕生日に成年式は男性皇族のみに行われるもので、実に40年ぶりです。どんな儀式なのかお伝えします。忽滑谷こころアナウンサー「5日に公開された映像で